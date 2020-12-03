С 4 декабря в Москве откроется запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Жители Москвы смогут записаться на прививку через интернет.
С 5 декабря 2020 года прививочные пункты начнут принимать граждан.
Первыми вакцину получат медработники и учителя, а также специалисты социальных служб.
Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
В перспективе планируется расширить список структур, которые получат вакцины против COVID-19. Их будут поставлять с приходом больших партий препарата.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что до мая 2021 года может не хватить доз коронавирусных вакцин, "несмотря на бурную активность среди производителей лекарств и правительств по получению различных разрешений и распространению препарата".
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...