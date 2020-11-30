ВОЗ: мы видим первое снижение новых случаев COVID с сентября

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что на прошлой неделе было зафиксировано минимальное количество новых случаев коронавируса за последние три месяца.

"На прошлой неделе наблюдалось первое снижение числа недавно зарегистрированных случаев с сентября", - сказал он во время онлайн-пресс-конференции.

По его словам, снижение стало возможным " благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, реализованных в последние недели европейскими правительствами".

При этом Гебрейесус предупредил, что новость следует "трактовать с крайней осторожностью":

"Достижения могут быть легко потеряны, и в большинстве других регионов мира все еще наблюдается рост случаев заболевания и увеличение смертности", - отметил глава ВОЗ.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в мире было подтверждено около 63 млн случаев COVID-19 и более 1,4 млн смертей.

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