ВОЗ призывает россиян ограничить контакты в новогодние праздники

Россиян призвали минимизировать количество контактов в период новогодних праздников в связи с высоким риском распространения COVID-19. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Риск подхватить инфекцию по-прежнему сохраняется, подчеркнула она.

"Кроме того, поездки на новогодние праздники подразумевают под собой прогулки в людных местах. А это как раз то, что сейчас не рекомендуется. Мы советуем максимально ограничить контакты между людьми", — приводит ее слова ТАСС.

Напомним, что за прошедшие сутки в РФ было зарегистрировано 26 338 новых случаев заражения COVID-19, 6 511 из них — в Москве.

Новогодние праздники в условиях пандемии COVID-19 лучше всего провести дома с семьёй, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Он советует россиянам не отказываться от новогодних традиций.