Новогодние праздники в условиях пандемии COVID-19 лучше всего провести дома с семьёй, считает врач и телеведущий Александр Мясников.
Он советует россиянам не отказываться от новогодних традиций. Врач напомнил, что пандемия COVID-19 и так лишила россиян Пасхи и Дня Победы.
"И как клиницист говорю, что праздники надо справлять, жизни надо радоваться, и человеком свободным себя необходимо чувствовать!" — написал Мясников в своем Telegram-канале.
А вот корпоративов следует отказаться, так как одно дело отметить праздник с семьёй, а другое — с группой разных людей и алкоголем.
Коронавирус никуда не денется, поэтому нужно научиться с ним, считает Мясников.
Ранее доктор Мясников обвинил россиян в дефиците лекарств в аптеках. Мясников считает, что дефицит лекарственных препаратов в российских аптеках возник из-за массовой скупки медикаментов гражданами для лечения COVID-19.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.