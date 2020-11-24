Доктор Мясников рассказал, как нужно встречать "ковидный" Новый год

Новогодние праздники в условиях пандемии COVID-19 лучше всего провести дома с семьёй, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

Он советует россиянам не отказываться от новогодних традиций. Врач напомнил, что пандемия COVID-19 и так лишила россиян Пасхи и Дня Победы.

"И как клиницист говорю, что праздники надо справлять, жизни надо радоваться, и человеком свободным себя необходимо чувствовать!" — написал Мясников в своем Telegram-канале.

А вот корпоративов следует отказаться, так как одно дело отметить праздник с семьёй, а другое — с группой разных людей и алкоголем.

Коронавирус никуда не денется, поэтому нужно научиться с ним, считает Мясников.

Ранее доктор Мясников обвинил россиян в дефиците лекарств в аптеках.﻿﻿ Мясников считает, что дефицит лекарственных препаратов в российских аптеках возник из-за массовой скупки медикаментов гражданами для лечения COVID-19.