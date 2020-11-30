Из-за бесконтрольного приёма антибиотиков в мире может произойти ещё одна пандемия, которая окажется страшнее, чем пандемия коронавируса.

Такое мнение высказала официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Если мы не будем осторожно использовать антибиотики — тогда после коронавируса мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией. А это пандемия микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и противовирусным препаратам", — отметила Вуйнович.