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Врач объяснил появление непреодолимого желания съесть шоколад

Здоровье

Непреодолимое желание съесть шоколад может указывать на том, что в организме не хватает каких-либо веществ, сообщил в интервью "Комсомольской правде" врач аллерголог-иммунолог Анатолий Бала.

Врач объяснил появление непреодолимого желания съесть шоколад

В данном случае речь идёт о веществах, обладающих антидепрессивными свойствами. Кроме того, сильное желание съесть шоколад может быть пищевой привычкой.

У каждого человека могут быть в жизни ситуации, когда ему необходимо увеличить мозговую активность. В этом ему поможет шоколад, так как этот продукт содержит кофеин, отметил специалист.

Ранее доктор медицинских наук Томас Берк из Нью-Йоркского университета заявил, что шоколад входит в список продуктов, которые способны влиять на возникновение мигрени.

К числу таких продуктов также относятся:

  • красное вино;
  • мясная нарезка;
  • выдержанный сыр;
  • солёная пища;
  • глутамат натрия;
  • подсластитель аспартам.

"Головные боли вызывает низкий уровень глюкозы в крови", — отмечает врач.

Автор: Снежана Шахова
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Врач объяснил появление непреодолимого желания съесть шоколад
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