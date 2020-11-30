Непреодолимое желание съесть шоколад может указывать на том, что в организме не хватает каких-либо веществ, сообщил в интервью "Комсомольской правде" врач аллерголог-иммунолог Анатолий Бала.
В данном случае речь идёт о веществах, обладающих антидепрессивными свойствами. Кроме того, сильное желание съесть шоколад может быть пищевой привычкой.
У каждого человека могут быть в жизни ситуации, когда ему необходимо увеличить мозговую активность. В этом ему поможет шоколад, так как этот продукт содержит кофеин, отметил специалист.
Ранее доктор медицинских наук Томас Берк из Нью-Йоркского университета заявил, что шоколад входит в список продуктов, которые способны влиять на возникновение мигрени.
К числу таких продуктов также относятся:
"Головные боли вызывает низкий уровень глюкозы в крови", — отмечает врач.
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