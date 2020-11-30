Врач объяснил появление непреодолимого желания съесть шоколад

Непреодолимое желание съесть шоколад может указывать на том, что в организме не хватает каких-либо веществ, сообщил в интервью "Комсомольской правде" врач аллерголог-иммунолог Анатолий Бала.

В данном случае речь идёт о веществах, обладающих антидепрессивными свойствами. Кроме того, сильное желание съесть шоколад может быть пищевой привычкой.

У каждого человека могут быть в жизни ситуации, когда ему необходимо увеличить мозговую активность. В этом ему поможет шоколад, так как этот продукт содержит кофеин, отметил специалист.

Ранее доктор медицинских наук Томас Берк из Нью-Йоркского университета заявил, что шоколад входит в список продуктов, которые способны влиять на возникновение мигрени.

К числу таких продуктов также относятся:

красное вино;

мясная нарезка;

выдержанный сыр;

солёная пища;

глутамат натрия;

подсластитель аспартам.