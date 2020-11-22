Новогоднее застолье обычно наполнено очень калорийной пищей, которая и без алкоголя может вызвать проблемы с пищеварением.
В сочетании со спиртными напитками, в частности, с алкоголем, негативный эффект может многократно усилиться. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала диетолог Ольга Григорьян.
"В ночь после 12 часов увеличивается нагрузка на больницы. Доставляются люди с панкреатитами, с инфарктами, с почечными коликами", — отметила специалист.
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