Диетолог советует отказаться от шампанского в Новогоднюю ночь

Новогоднее застолье обычно наполнено очень калорийной пищей, которая и без алкоголя может вызвать проблемы с пищеварением.

В сочетании со спиртными напитками, в частности, с алкоголем, негативный эффект может многократно усилиться. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала диетолог Ольга Григорьян.