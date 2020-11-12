Диетолог Макиша назвала важные витамины в зимний период

Основной источник витаминов и антиоксидантов зимой — это фрукты, овощи и ягоды как в свежем, так и в замороженном виде. Употребление этих продуктов укрепляет иммунитет и повышает устойчивость организма в период вирусных заболеваний, сообщила в интервью телеканалу "Звезда" диетолог Марина Макиша.

Также их можно заменить на сезонные продукты, например, квашеную капусту.

Макиша напомнила и о том, что сейчас важен в рационе витамин D. Зимой из-за короткого светового дня организм испытывает дефицит этого элемента.

Если наблюдаются проблемы со сном и депрессивные расстройства, то рекомендуется принимать магний в сочетании с витамином B6. Также эксперт рекомендует есть больше белковых продуктов, например, мясо, рыбу, яйца и молоко.

Дефицит белка может привести к ослаблению иммунитета.

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