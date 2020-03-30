Широко распространено мнение о том, что при вирусной инфекции чеснок помогает укрепить иммунитет. О том, так этот или нет, а также о том, какие изменения стоит внести в рацион в условиях пандемии коронавируса, рассказал врач-диетолог Сергей Обложко.

"Полезно полноценное сбалансированное питание. Нужно избегать крайностей, например, нельзя съедать стратегические запасы на полгода за два вечера, а такой риск есть, потому что люди много всего купили и испытывают повышенный соблазн заедать стресс. Это называется гиперфагическая реакция на стресс.

Переедание снижает иммунитет, ухудшается состояние здоровья. Тем более что сейчас у нас вся медицинская служба занята вирусом, лучше панкреатитом не болеть.

Полезен ли чеснок в условиях пандемии коронавируса?

Если вы меня как врача спрашиваете, то чеснок, конечно, хорош только тем, что если человек объелся чеснока, то никто другой к нему не попадет. Соответственно, социальная дистанция в два метра будет вполне соблюдена.

В данной ситуации имеет смысл коррекция дефицитов каких-то витаминов. Разнообразное питание или прием поливитаминных препаратов может хорошо сказаться на иммунитете.

Также полезно употреблять продукты или добавки, которые содержат в своем составе цинк, так как он хорошо влияет на иммунитет. Это действительно доказано. Все остальное — бездоказательно.

В каких продуктах содержится цинк?

Цинк в основном содержится в морепродуктах, креветках, рыбе, морской капусте, орехах, семечках. Например, чемпионом по содержанию цинка являются тыквенные семечки", — заключил эксперт.