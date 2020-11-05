71-летняя американка с COVID-19 оставалась заразной 70 дней

Специалисты описали уникальный случай 71-летней жительницы США, которая болела коронавирусной инфекцией 105 дней и 70 из них была заразна для окружающих. Заболевание у пациентки протекало бессимптомно, сообщает журнал Cell.

Автор исследования, вирусолог из Национального института аллергии и инфекции Винсента Мюнстера, рассказал, что к нему обратился специалист по инфекционным заболеваниям Фрэнсис Риедо, у пациентки которого в течение нескольких недель были положительные результаты на COVID-19. Он хотел выяснить, является ли женщина заразной для окружающих.

Также сообщается, что у пациентки был лимфолейкоз и приобретенная гипогаммаглобулинемия. COVID-19 выявили после обследования в больнице.

После изучения образцов, взятых из верхних дыхательных путей женщины, учёные выяснили, что даже через 70 дней после первого положительного теста у неё присутствовал коронавирус. Американка вылечилась спустя 105 дней.

По мнению специалистов, пациентка так долго была заразной из-за ослабленного иммунитета, у неё не вырабатывались антитела.