Врач-реабилитолог Вадим Гиниятов ранее рассказал, как с помощью физических упражнений можно восстановить лёгкие после COVID-19. О том, для каких категорий пациентов данный метод является эффективным, в интервью "Правде.Ру" рассказал доктор медицинских наук, невролог Ян Власов.

"Если речь идёт о тяжёлом поражении лёгких, а сейчас в больницу попадают пациенты, у которых лёгкие поражены на 70%, а то и на 80%, то есть с ужасным количеством неработающей ткани, то тут одних дыхательных упражнений недостаточно.

Что касается пациентов, у которых коронавирус протекает в более лёгкой форме, то им, может быть, и поможет гимнастика. Это должен быть некий цикл упражнений, который выписывает врач ЛФК. Другое дело, существует ли для конкретного состояния перечень таких упражнений, вот это большой вопрос.

Как помочь лёгким?

Если человек переболел коронавирусом, значит, в лёгких может быть фиброз, то есть эластичность лёгочной ткани уменьшена. Мы понимаем, что пострадал сурфактант, то есть некие слизистые специфичные механизмы альвеол, возможно, альвеолы слиплись, тогда их надо "разлепить".

В таких случаях нужно помочь лёгкому расправиться. Для этого нужны варианты глубокого дыхания. Обычно это предлагается пациентам, которые переболели пневмонией в тяжёлой форме.

В процессе реабилитации таких больных им предлагается надувать шарики, делать дыхательную гимнастику, заниматься плаванием, в том числе с погружением под воду и с задержкой дыхания. Но делать это надо очень осторожно, дозировано и постепенно.

Обычно пульмонологи дают свои рекомендации для пациентов с последствиями тяжёлых лёгочных инфекций либо для тех, у кого бронхиальная астма. Вот эти дыхательные упражнения как раз могут быть эффективны.

Учитывая, что COVID-19 затрагивает сердечно-сосудистую систему и мозг, то нужно относиться к нему серьёзно. Необходимо, чтобы врачи-эксперты создали именно комплексную программу реабилитации для этих пациентов", — пояснил собеседник "Правды.Ру".