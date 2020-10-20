Реабилитолог Вадим Гиниятов объяснил, как быстро восстановить лёгкие

Врач-реабилитолог Вадим Гиниятов рассказал, как с помощью физических упражнений можно восстановить лёгкие после COVID-19.

По словам специалиста, для этого нужно заниматься гимнастикой верхних долей, которые минимально задействованы в дыхании.

Для этого нужно сесть на стул и опереться о спинку. Затем развести широко руки и развернуть их таким образом, чтобы большой палец смотрел вниз. В этом положении нужно совершать небольшой вдох-выдох через нос.

Это упражнение поможет улучшить функцию дыхания и наполнить дыхательную систему кислородом, пояснил специалист.

Результат можно проверить с помощью пульсоксиметре.﻿

Ранее австралийские учёные заявили, что у людей, переболевших COVID-19, лёгкие восстанавливаются.