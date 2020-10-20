Малышева: "сидение дома" убивает

У людей, которые слишком долго не появляются на свежем воздухе, развиваются болезни сердечно-сосудистой системы из-за маленькой физической активности, а также снижается иммунитет.

Об этом рассказала известная врач и телеведущая Елена Малышева.

"Поэтому сегодня мы говорим: вас должна спасать социальная дистанция. Не надо идти, прижиматься к людям, которых вы не знаете", — пояснила специалист.

Медик призвала россиян выходить на улицу и гулять на свежем воздухе, несмотря на пандемию коронавируса.