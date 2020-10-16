Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Москве заведено первое "кадастровое" дело
В Московском фитнес-клубе умер ребёнок
В Самаре мать пыталась убить своего новорождённого ребёнка
Япония планирует слить в океан радиоактивную воду с АЭС "Фукусима"
В Ставрополе посетительница караоке напала на администратора
В Великом Новгороде участковый застрелил человека
В столице женщина грозилась окружающим взорвать бомбу
В Дагестане вспыхнул пожар на коньячном заводе
К 2024 году численность населения России сократится на 1,2 млн человек

Дмитрий Каратеев: "Физическая активность защитит от остеоартрита"

Пациентов, страдающих артритом, сопровождают воспалительные процессы, что ухудшает течение заболевания. В некоторых случаях артрит повышает риск ранней смерти. О том, как предотвратить развитие артрита в интервью "Правде. Ру" рассказал врач-ревматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.

Дмитрий Каратеев: "Физическая активность защитит от остеоартрита"

"Артрит — это не конкретное заболевание, а группа болезней. Естественно, в каждом случае такие вопросы решаются отдельно. Какие-то формы артрита можно предотвратить, а какие-то формы — нет.

Так, если рассматривать остеоартрит (или остеоартроз), то в этом случае профилактикой будет дозированная физическая нагрузка, профилактика ожирения, потому что избыточная масса тела — это перегрузка суставов, что может способствовать развитию остеоартрита.

Людям пожилого возраста стоит вести активный образ жизни, чтобы минимизировать негативное действие возрастных изменений суставов, которые тоже приводят к остеоартриту.

Если же говорить о заболеваниях, которые сопровождаются активным воспалением и имеют в основе нарушения в работе иммунной системы, например, ревматоидный артрит или псориатический артрит, то для них профилактика не разработана, так как неизвестны причины этих болезней.

Фактором, который может способствовать развитию этих заболеваний, является курение, которое негативно отражается не только на лёгких, но и на суставах", — пояснил собеседник "Правде. Ру".

 

Последние материалы
В Самаре мать пыталась убить своего новорождённого ребёнка
Япония планирует слить в океан радиоактивную воду с АЭС "Фукусима"
В Ставрополе посетительница караоке напала на администратора
Дмитрий Каратеев: "Физическая активность защитит от остеоартрита"
Брежневский застой или апогей социализма?
В Великом Новгороде участковый застрелил человека
В столице женщина грозилась окружающим взорвать бомбу
В Дагестане вспыхнул пожар на коньячном заводе
К 2024 году численность населения России сократится на 1,2 млн человек
В Уфе медиков оштрафовали за угрозу распространения коронавируса
Популярное
Здоровье
Врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19

Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.

Врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19
Чумаков рассказал о гомосексуальных нравах шоу-бизнеса
Российский шоу-бизнес
Чумаков рассказал о гомосексуальных нравах шоу-бизнеса
Российский шоу-бизнес
Эскортница, выложившая снимок с Павлом Волей, дала комментарии
Политика. Новости и аналитика
Захарова: Хайко Маас лжёт
Игорь Буккер В США всерьез взялись за НЛО Игорь Буккер Любовь Степушова Китай раздавит Австралию за синофобию Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию Василий Амирджанов
Комментарии
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Тайна передачи «Очевидное-невероятное»
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Александр Ведруссов: американцы выбирают между плохим и ужасным
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Ангела Меркель: экономика Германии не выдержит нового локдауна
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Александр Ведруссов: американцы выбирают между плохим и ужасным
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников