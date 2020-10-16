Пациентов, страдающих артритом, сопровождают воспалительные процессы, что ухудшает течение заболевания. В некоторых случаях артрит повышает риск ранней смерти. О том, как предотвратить развитие артрита в интервью "Правде. Ру" рассказал врач-ревматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.

"Артрит — это не конкретное заболевание, а группа болезней. Естественно, в каждом случае такие вопросы решаются отдельно. Какие-то формы артрита можно предотвратить, а какие-то формы — нет.

Так, если рассматривать остеоартрит (или остеоартроз), то в этом случае профилактикой будет дозированная физическая нагрузка, профилактика ожирения, потому что избыточная масса тела — это перегрузка суставов, что может способствовать развитию остеоартрита.

Людям пожилого возраста стоит вести активный образ жизни, чтобы минимизировать негативное действие возрастных изменений суставов, которые тоже приводят к остеоартриту.

Если же говорить о заболеваниях, которые сопровождаются активным воспалением и имеют в основе нарушения в работе иммунной системы, например, ревматоидный артрит или псориатический артрит, то для них профилактика не разработана, так как неизвестны причины этих болезней.

Фактором, который может способствовать развитию этих заболеваний, является курение, которое негативно отражается не только на лёгких, но и на суставах", — пояснил собеседник "Правде. Ру".