Ревматолог объяснил, как артрит влияет на риск ранней смерти

Пациентов, страдающих артритом, сопровождают воспалительные процессы, что ухудшает течение заболевания. В некоторых случаях артрит повышает риск ранней смерти, сообщает Федеральное агентство новостей.

Если человек не получает надлежащего лечения, то он может стать инвалидом. Артрит может спровоцировать развитие таких заболеваний, как диабет, атеросклероз, а также он вызывает инфаркт и инсульт.

Из-за этого люди с таким заболеванием могут умереть в молодом возрасте, пояснил врач-ревматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.

"Поэтому у таких пациентов есть повышение риска ранней смерти. В первую очередь от сердечно-сосудистых катастроф — инфаркта и инсульта", — объяснил специалист.

Артрит широко распространён в России и других странах мира. От хронических болей страдают сотни тысяч пациентов, которые умирают от осложнений, полученных после артрита.