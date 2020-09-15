Названы витамины, которые помогут избежать второй волны COVID-19

Учёные из США утверждают, что для того, чтобы не допустить второй волны коронавирусной инфекции, каждый человек должен в нужном количестве принимать определённые витамины. Речь идёт о витаминах, которые способствуют укреплению иммунитета.

Кроме того, американские специалисты советуют принимать витамины, которые по результатам исследований показали, что их нормальный уровень в организме позволяет противостоять COVID-19, либо снижать степень его влияния на организм.

В число основных витаминов вошли: А, В, С и D, но стоит не забывать и о том, что лучше всего употреблять больше продуктов с содержанием этих витаминов, а не увлекаться комплексами витаминов, которые продаются в аптеках.

Помимо вышеуказанных витаминов, необходимо включить в свой рацион употребление продуктов с содержанием цинка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что витамин D может навредить почкам.