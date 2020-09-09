Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Тариф "Платон" для грузовиков не отменят и не заморозят из-за пандемии
В Якутии разработали экскурсии для развития промышленного туризма
Невменяемость одной из сестёр Хачатурян вызвала сомнения
Дмитрий Песков рассказал о возможной вакцинации Владимира Путина
Стало известно, где находится Колесникова
Общественная палата назвала число наркозависимых россиян
Ребрик в третий раз стала чемпионкой России
В Британии за пожилыми людьми будут ухаживать роботы
Тина Канделаки: Кокорину нужно больше думать об игре

Телемедицину внедрили в систему ОМС Ульяновской области

Здоровье » Здравоохранение

Реализацией пилотного проекта, в рамках которого врачи смогут консультировать пациентов дистанционно, займётся цифровой медицинский сервис "Доктор рядом".

Телемедицину внедрили в систему ОМС Ульяновской области

Жители Ульяновска, прикреплённые к городской поликлинике №4, первыми смогут воспользоваться дистанционными консультациями.

Стоит отметить, что дистанционными будут только повторные консультации, первичные будут проводиться очно.

Ульяновская область стала одним из первых российских регионов, где Минздрав запустил пилотный проект по внедрению телемедицины.

Напомним, что в условиях пандемии COVID-19 оказание дистанционных консультаций поможет снизить поток пациентов в поликлинике и риск распространения коронавирусной инфекции.

У пациентов же появится возможность проконсультироваться с врачом в удобном формате: им не придётся после очного приёма снова посещать поликлинику.

"Инновационные технологии должны внедряться в социальную сферу. Наша задача — сделать оказание медицинских услуг наиболее эффективным и удобным для ульяновцев, пилотный проект позволит нам оценить возможности телемедицины в этой сфере", — сообщил заместитель председателя правительства, министр здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Калужской области телемедицину внедрили в систему ОМС.

Последние материалы
Стало известно, где находится Колесникова
Общественная палата назвала число наркозависимых россиян
В Британии за пожилыми людьми будут ухаживать роботы
Тина Канделаки: Кокорину нужно больше думать об игре
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Мик Джаггер: вероятно, скоро соберёмся
В Евросоюзе без обсуждения продлили санкции против России на полгода
Учёные объяснили, как на Земле могла зародиться жизнь
Театр Армии приглашает на премьеру спектакля "Баба голубиная"
Зельфира Трегулова: Третьяковка давно нуждается в ремонте
Популярное
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версия первая

Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?

Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версия первая
Анна Фроловцева объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Российский шоу-бизнес
Анна Фроловцева объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Новости Белоруссии
Белорусская оппозиция начала создавать отряды самообороны
Новости Белоруссии
Лукашенко назвал условие для интеграции с Россией
Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова Наталия Красовская Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния Наталия Красовская Усам Оздемиров Человеческий капитал России не в лучшей форме Усам Оздемиров
Комментарии
Психическое расстройство у близкого: что делать
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Шнуров написал стих про Ефремова, которого приговорили к колонии
Игорь Коротченко: нельзя было Навального отдавать западным специалистам
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Зачем Британии Русский Север?
Ярослав Романчук: похищение Колесниковой покончит со стабильностью в Белоруссии
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Власти Финляндии продлили запрет на въезд российских граждан
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Атаки на российскую вакцину от коронавируса: продолжение следует
Шнуров написал стих про Ефремова, которого приговорили к колонии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников