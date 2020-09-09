Телемедицину внедрили в систему ОМС Ульяновской области

Реализацией пилотного проекта, в рамках которого врачи смогут консультировать пациентов дистанционно, займётся цифровой медицинский сервис "Доктор рядом".

Жители Ульяновска, прикреплённые к городской поликлинике №4, первыми смогут воспользоваться дистанционными консультациями.

Стоит отметить, что дистанционными будут только повторные консультации, первичные будут проводиться очно.

Ульяновская область стала одним из первых российских регионов, где Минздрав запустил пилотный проект по внедрению телемедицины.

Напомним, что в условиях пандемии COVID-19 оказание дистанционных консультаций поможет снизить поток пациентов в поликлинике и риск распространения коронавирусной инфекции.

У пациентов же появится возможность проконсультироваться с врачом в удобном формате: им не придётся после очного приёма снова посещать поликлинику.

"Инновационные технологии должны внедряться в социальную сферу. Наша задача — сделать оказание медицинских услуг наиболее эффективным и удобным для ульяновцев, пилотный проект позволит нам оценить возможности телемедицины в этой сфере", — сообщил заместитель председателя правительства, министр здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Калужской области телемедицину внедрили в систему ОМС.