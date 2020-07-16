В Калужской области дистанционные медицинские услуги теперь доступны бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Консультировать пациентов будут специалисты цифрового сервиса "Доктор рядом".
Для того, чтобы получить бесплатную консультацию, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг и на сайте "Доктор рядом". Врачи оказывают консультационные услуги на сайте сервиса в аудио- и видеоформате, через чат и по телефону. Также записаться на онлайн-прием можно на портале регистратура40. рф.
Врачи-терапевты консультируют круглосуточно, а к узкопрофильным специалистам нужно записываться.
"Пандемия показала, что услуга телемедицины востребована: спрос на дистанционные консультации с врачами с конца прошлого года к июлю 2020-го показал кратный рост. Калужская область — лидер инноваций, поэтому внедрение телемедицинской помощи в российскую систему ОМС началось именно здесь. Компания рассматривает вопрос внедрения телемедицины в других регионах", — сообщил генеральный директор телемедицинского сервиса "Доктор рядом" Денис Швецов.
Калужская область стала первым российским регионом, в котором дистанционные медицинские консультации стали доступны бесплатно по полису ОМС.
Ранее "Правда.Ру" писала об особенностях дистанционного лечения.
Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент перед выборами ведет себя крайне вызывающе, что радикализирует общество.