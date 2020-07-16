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В Калужской области телемедицину внедрили в систему ОМС

Здоровье

В Калужской области дистанционные медицинские услуги теперь доступны бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Консультировать пациентов будут специалисты цифрового сервиса "Доктор рядом".

Как получить онлайн-консультацию?

Для того, чтобы получить бесплатную консультацию, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг и на сайте "Доктор рядом". Врачи оказывают консультационные услуги на сайте сервиса в аудио- и видеоформате, через чат и по телефону. Также записаться на онлайн-прием можно на портале регистратура40. рф.

Врачи-терапевты консультируют круглосуточно, а к узкопрофильным специалистам нужно записываться.

Будет ли востребована телемедицина?

"Пандемия показала, что услуга телемедицины востребована: спрос на дистанционные консультации с врачами с конца прошлого года к июлю 2020-го показал кратный рост. Калужская область — лидер инноваций, поэтому внедрение телемедицинской помощи в российскую систему ОМС началось именно здесь. Компания рассматривает вопрос внедрения телемедицины в других регионах", — сообщил генеральный директор телемедицинского сервиса "Доктор рядом" Денис Швецов.

Калужская область стала первым российским регионом, в котором дистанционные медицинские консультации стали доступны бесплатно по полису ОМС.

Ранее "Правда.Ру" писала об особенностях дистанционного лечения.

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