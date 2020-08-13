Спутник V защищит от коронавируса минимум на 2 года

Зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 будет защищать привитого ей человека, как минимум, в течение 2 лет.
По словам директора центра им. Гамалеи (того самого, где препарат был разработан) Александра Гинцбурга, уверенность разработчиков в том, что эффект вакцины будет пролонгированным, основывается на предыдущем опыте работы с векторными вакцинами:
Препарат вводится два раза:
- первой в организм доставляется нуклеиновая кислота, содержащая ген, кодирующий белок, который определяет структуру короны - так вырабатываются антитела к нему;
- вещества, входящие во "второй укол" увеличивают количество антител, одновременно размножая клетки памяти, которые даже через год должны после встречи с вирусом очень быстро наработать необходимое количество протективных антител.
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