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Спутник V защищит от коронавируса минимум на 2 года

Здоровье

Зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 будет защищать привитого ей человека, как минимум, в течение 2 лет. 

По словам директора центра им. Гамалеи (того самого, где препарат был разработан) Александра Гинцбурга, уверенность разработчиков в том, что эффект вакцины будет пролонгированным, основывается на предыдущем опыте работы с векторными вакцинами:

Препарат вводится два раза:

  • первой в организм доставляется нуклеиновая кислота, содержащая ген, кодирующий белок, который определяет структуру короны - так  вырабатываются антитела к нему;
  • вещества, входящие во "второй укол" увеличивают количество антител, одновременно размножая клетки памяти, которые даже через год должны после встречи с вирусом очень быстро наработать необходимое количество протективных антител.

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