Самое интересное в вакцине Гамалеи от коронавируса в том, что в ней нет самого штамма коронавируса, но она формирует иммунитет, поэтому её безопасность гарантирована, считает депутат Федот Тумусов.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил National Geographic, что они могли бы представить сразу несколько вариантов своей вакцины хоть на следующей неделе, но не уверены в их действенности и безопасности, и он сомневается, что Россия должным образом проверила свою (представленную Исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи и зарегистрированную Минздравом РФ — прим. ред.).
"Иметь вакцину и доказать, что она безопасная и действенная — это две разные вещи. У нас есть полдюжины вакцин или больше, поэтому если бы мы хотели рискнуть и навредить большому числу людей, дать им то, что не помогает, мы могли бы начать это делать на следующей неделе, если бы захотели", — сказал Фаучи.
Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов, есть два момента для любой вакцины: она должна быть эффективной и безопасной.
И есть общепринятые правила проведения доклинических, клинических испытаний, регистрации и выпуска в оборот. Сегодня заявлено о том, что вакцина Гамалеи прошла доклинические испытания, два этапа клинических испытаний и официально зарегистрирована.
Дальше будет третий этап, в котором примут участие несколько тысяч добровольцев, примерно полгода будет изучаться и эффективность, и безопасность вакцины, сказал Федот Тумусов.
"Чтобы определить безопасность вакцины, требуется длительное время для испытаний, поэтому у некоторых специалистов возникают вопросы: если вы зарегистрировали, то гарантируете ли эффективность и безопасность", — отметил депутат.
По его мнению, с одной стороны, эти вопросы закономерные, с другой — это отражение конкуренции научных мыслей, научных технологий по разработке этой вакцины, на рынке сбыта.
"Понятно, что это огромный рынок. По всему миру это многомиллиардные долларовые обороты. И то, что нас не хотят видеть на этом рынке, это всем понятно", — отметил Федот Тумусов.
По его словам, вакцина, которая представлена институтом Гамалеи, основана на длительных научных исследованиях по другим видам коронавируса.
"Самое интересное, насколько я понял, там (в вакцине) нет самого штамма коронавируса, она только вырабатывает иммунитет. Вакцина прививает эту болезнь в легкой форме — потом появляется иммунитет. А тут другая формула предложена, поэтому наши разработчики, наши ученые абсолютно уверены в эффективности и безопасности. И те стадии испытаний, которые вакцина прошла, это подтверждают. Но, конечно, требуется третий этап. К январю, если этот третий этап будет пройден, мы с вами поймём, какова в процентном выражении эффективность и безопасность нашей вакцины", — сказал Федот Тумусов.
В июле центр им. Гамалеи завершил испытания первой российской вакцины на добровольцах. Владимир Путин на встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко сказал, что она работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет, и добавил, что одна из его дочерей привилась без последствий для здоровья.
"По результатам [клинических испытаний] вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к Covid-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации", — сказал Мурашко.
Минздрав РФ одобрил массовую вакцинацию в России с января 2021 года, с сентября этого года будут прививаться категории граждан, наиболее подверженные риску заболевания COVID — врачи, учителя.
Около 20 стран заявили о желании приобрести российскую вакцину, а президенты Сербии и Филиппин готовы опробовать её на себе.
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