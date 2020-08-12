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Автор Любовь Степушова

Федот Тумусов рассказал, что "самое интересное" в вакцине Гамалеи

Здоровье » Здравоохранение

Самое интересное в вакцине Гамалеи от коронавируса в том, что в ней нет самого штамма коронавируса, но она формирует иммунитет, поэтому её безопасность гарантирована, считает депутат Федот Тумусов.

Более 20 стран заявили о намерении приобрести российскую вакцину от коронавируса.

Американцы сомневаются в безопасности вакцины Гамалеи

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил National Geographic, что они могли бы представить сразу несколько вариантов своей вакцины хоть на следующей неделе, но не уверены в их действенности и безопасности, и он сомневается, что Россия должным образом проверила свою (представленную Исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи и зарегистрированную Минздравом РФ — прим. ред.).

"Иметь вакцину и доказать, что она безопасная и действенная — это две разные вещи. У нас есть полдюжины вакцин или больше, поэтому если бы мы хотели рискнуть и навредить большому числу людей, дать им то, что не помогает, мы могли бы начать это делать на следующей неделе, если бы захотели", — сказал Фаучи.

Третий этап вакцина Гамалеи не прошла

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов, есть два момента для любой вакцины: она должна быть эффективной и безопасной.

И есть общепринятые правила проведения доклинических, клинических испытаний, регистрации и выпуска в оборот. Сегодня заявлено о том, что вакцина Гамалеи прошла доклинические испытания, два этапа клинических испытаний и официально зарегистрирована.

Дальше будет третий этап, в котором примут участие несколько тысяч добровольцев, примерно полгода будет изучаться и эффективность, и безопасность вакцины, сказал Федот Тумусов.

"Чтобы определить безопасность вакцины, требуется длительное время для испытаний, поэтому у некоторых специалистов возникают вопросы: если вы зарегистрировали, то гарантируете ли эффективность и безопасность", — отметил депутат.

Почему ещё на Западе "сомневаются"

По его мнению, с одной стороны, эти вопросы закономерные, с другой — это отражение конкуренции научных мыслей, научных технологий по разработке этой вакцины, на рынке сбыта.

"Понятно, что это огромный рынок. По всему миру это многомиллиардные долларовые обороты. И то, что нас не хотят видеть на этом рынке, это всем понятно", — отметил Федот Тумусов.

Но вакцина Гамалеи не содержит коронавирус

По его словам, вакцина, которая представлена институтом Гамалеи, основана на длительных научных исследованиях по другим видам коронавируса.

"Самое интересное, насколько я понял, там (в вакцине) нет самого штамма коронавируса, она только вырабатывает иммунитет. Вакцина прививает эту болезнь в легкой форме — потом появляется иммунитет. А тут другая формула предложена, поэтому наши разработчики, наши ученые абсолютно уверены в эффективности и безопасности. И те стадии испытаний, которые вакцина прошла, это подтверждают. Но, конечно, требуется третий этап. К январю, если этот третий этап будет пройден, мы с вами поймём, какова в процентном выражении эффективность и безопасность нашей вакцины", — сказал Федот Тумусов.

В июле центр им. Гамалеи завершил испытания первой российской вакцины на добровольцах. Владимир Путин на встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко сказал, что она работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет, и добавил, что одна из его дочерей привилась без последствий для здоровья.

"По результатам [клинических испытаний] вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к Covid-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации", — сказал Мурашко.

Минздрав РФ одобрил массовую вакцинацию в России с января 2021 года, с сентября этого года будут прививаться категории граждан, наиболее подверженные риску заболевания COVID — врачи, учителя.

Около 20 стран заявили о желании приобрести российскую вакцину, а президенты Сербии и Филиппин готовы опробовать её на себе.

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Темы коронавирус федот тумусов центр гамалеи вакцина от коронавируса
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