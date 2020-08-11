Минздрав не видит причин откладывать регистрацию вакцины от COVID-19

Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил о том, что нет никаких оснований откладывать регистрацию вакцины от коронавируса. Он также отметил, что запланирован ещё третий этап испытаний, который позволит выявить отсроченные побочные явления перед массовым применением.

"Я не вижу оснований откладывать регистрацию. Ещё будет проводиться третья фаза. У нас сейчас нет волшебного лекарства, которое бы предупредило или вылечило заболевание. Очень важно использовать то, что может защитить людей, которые подвергаются высокому риску инфицирования. Уверен, нарушений при регистрации не будет", — сообщил Брико.

Он подчеркнул, что все лекарственные препараты и вакцины тестируют на эффективность и безопасность. Испытания проходят в три этапа.

"Российскую вакцину, разработанную центром Гамалеи, я не назвал бы качественно новой. Технология, по которой она создавалась, используется уже достаточно давно, например, так создавалась и вакцина против Эболы, и против ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Технология одна и та же, на основе аденовируса, только в данном случае используется специфический антиген", — пояснил министр.

Также он отметил, что второй этап испытаний вакцина прошла успешно, доказав свою эффективность и безопасность.

В случае успешного прохождения третьего этапа вакцину можно будет зарегистрировать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дочь Владимира Путина сделала прививку от коронавируса.