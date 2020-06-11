Врачи из Южной Кореи выяснили, при каких условиях коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме. Профессор Медицинского центра Университета Юннам Ан-Джун-Хонг сообщил, что результаты исследования позволят предупредить тяжелое течение заболевания, которое может привести к смерти пациента.
диабет;
повышенная температура;
низкое насыщение крови кислородом;
сердечно-сосудистые заболевания;
возраст пациента.
Для проведения исследования медики наблюдали за пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией в больнице южнокорейского города Тэгу в период с февраля по апрель.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые люди обладают иммунитетом к коронавирусу. Медики немецкой клиники Charite утверждают, что люди, которые когда-то болели какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19.
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