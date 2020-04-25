Некоторые люди обладают иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые когда-то болели какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19. К такому выводу пришли медики из немецкой клиники Charite.

Специалисты анализировали Т-лимфоциты. Это клетки, которые содержат "иммунные ответы" на вирусы. Примечательно, что исследователи изучали клетки уже переболевших коронавирусом людей и тех, кто не болел опасным недугом.

Организм более 30% людей, которые ещё не болели коронавирусом, распознал COVID-19 и смог противостоять заражению.