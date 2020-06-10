Минобороны: все участники парада здоровы

Военных, которые будут участвовать в параде, проверили на коронавирус. Результаты уже готовы.

Данные сообщает Министерство обороны.

"На текущие сутки в результате сплошного тестирования всего личного состава парадного расчета и механизированной колонны военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — инфицированных нет", — говорится в бюллетене ведомства.

Чтобы военные не подхватили инфекцию, их посетили в изолированных помещениях. Изначально отбирали тех, у кого есть иммунитет к коронавирусу.

Напомним, что парад Победы пройдет в России 24 июня. На него приедут главы как минимум 10 государств - Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии. Также ожидают представителей власти Армении, Боснии и Герцоговины. Президент Белоруссии официального ответа пока не дал, а главу Украины не пригласили.

Уже начались репетиции, которые идут в подмосковном Алабине. В Москве тренировка запланирована на ночь 14 июня. С 21 часа в центре города перекроют движение.