Парад Победы отрепетируют 14 июня

Репетиция парада Победы перенесена. Пробное мероприятие запланировано на 14 июня. Ранее сообщалось, что репетиция пройдет 4 июня. Из-за этого планировали перекрыть дороги в центре Москвы.

"Ночная репетиция парада Победы, которая была запланирована на 4 июня (четверг), перенесена на 14 июня (воскресенье). В связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение в центральной части города", — сообщает Центр организации дорожного движения.

Репетиция пройдет в ночное время. Дороги будут перекрыты с 21 часа. Как сообщалось ранее, проехать будет нельзя по Тверской (от Моховой до Тверского бульвара, от Большой Бронной до Большой Садовой), по 1-ой Тверской-Ямской (от Большой Садовой до Гашека), Оружейному переулку (от д. 3с1 до Тверской), Моховой (от Воздвиженки до Тверской, Охотному ряду (от Тверской до Большой Дмитровки), Большой Никитской (от Моховой до Романова переулка).

Ранее "Правда.Ру" писала, что парад Победы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, назначен на 24 июня. Мероприятий будет идти полтора часа. Будут задействованы некоторые элементы Парада 1945 года.