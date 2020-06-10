В Кремле рассказали, кто приедет на парад Победы

Главы десяти государств приедут на парад Победы в Москву. Он запланирован на 24 июня.

Предварительный список озвучили в Кремле.

"Есть предварительный, сейчас работа ведется, список. У нас есть подтверждение от Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, есть также подтвержденное участие от Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии", — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Есть ряд глав государств, которые приглашения получили, но ответа еще не дали.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на парад Победы также приедет премьер-министр Армении Никол Пашинян, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Ответа в Кремле ждут и от президента Белоруссии Александра Лукашенко. А вот украинского лидера Владимира Зеленского на праздник не пригласили.

Сейчас Москва готовится к параду. Тренировки проходят на подмосковном полигоне Алабино. Уже состоялась репетиция, запланировано еще несколько. 14 июня тренировка пройдет на Красной площади. Из-за этого с 21 часа перекроют въезд в центр города.