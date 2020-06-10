Делегация Боснии и Герцеговины приедет в Москву на парад Победы

Положительный ответ на приглашение на парад Победы пришло из Боснии и Герцеговины. В Россию приедет Милорад Додик.

Об этом пишет агентство СРНА со ссылкой на кабинет Додика.

"Сербский член президиума БиГ Милорад Додик будет присутствовать на параде Победы 24 июня в Москве по приглашению президента России Владимира Путина", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на парад в Москву приедет президент Хорватии Зоран Миланович, премьер-министр Армении Никол Пашинян. А вот президента Украины в России на параде Победы не ждут. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимира Зеленского не приглашали. Президента Белоруссии в Москву пригласили, но ответа от Александра Лукашенко пока нет.

"Правда.Ру" писала, что в Новосибирске парад Победы пройдет без зрителей. Чтобы местные жители не смогли попасть на торжественное мероприятие, в центре города установят полицейские кордоны.

Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в России 24 июня.