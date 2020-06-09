Президент Хорватии намерен приехать в Россию. Его ждут в Москве в июне.
Зоран Миланович станет одним из гостей на параде Победы, который запланирован на 24 июня.
"По информации российского посольства, президент Республики Хорватии Зоран Миланович намерен воспользоваться полученным приглашением и прибыть на мероприятия в Москву", — сообщается в микроблоге российской дипмиссии.
Ранее сообщалось, что на парад приедет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Недавно он переболел коронавирусом, но смог излечиться.
Полный список официальных лиц и делегаций, которые прибудут в Москву на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обещали предоставить в ближайшие дни. Информацию сообщит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Перед парадом состоится несколько репетиций. Первая прошла в подмосковном Алабине. Там состоятся еще шесть тренировок, две пройдут ночью в центре столицы. Первая запланирована на 14 июня. Для репетиции парада дороги в центре Москвы перекроют в 21 час. С полным списком мест, где нельзя будет проехать, можно ознакомиться по ссылке.
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.