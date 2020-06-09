Глава Хорватии приедет в Россию

Президент Хорватии намерен приехать в Россию. Его ждут в Москве в июне.

Зоран Миланович станет одним из гостей на параде Победы, который запланирован на 24 июня.

"По информации российского посольства, президент Республики Хорватии Зоран Миланович намерен воспользоваться полученным приглашением и прибыть на мероприятия в Москву", — сообщается в микроблоге российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что на парад приедет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Недавно он переболел коронавирусом, но смог излечиться.

Полный список официальных лиц и делегаций, которые прибудут в Москву на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обещали предоставить в ближайшие дни. Информацию сообщит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перед парадом состоится несколько репетиций. Первая прошла в подмосковном Алабине. Там состоятся еще шесть тренировок, две пройдут ночью в центре столицы. Первая запланирована на 14 июня. Для репетиции парада дороги в центре Москвы перекроют в 21 час. С полным списком мест, где нельзя будет проехать, можно ознакомиться по ссылке.