Врач-диетолог объяснила, почему не нужно отказываться от хлеба

Врач-диетолог Ирина Лизун объяснила, почему людям, которые следят за своим здоровьем, не нужно исключать хлеб из своего рациона.

Не надо отказываться от хлеба, а надо есть правильный

По словам врача, в последнее время многие приверженцы здорового образа жизни отказываются от хлеба из-за высокого гликемического индекса. Лизун призывает к этому вопросу подходить разумно.

"Муки бояться не надо. Но выбирать все же стоит цельнозерновую", — посоветовала диетолог.

Врач отметила, что не нужно бояться употреблять в пищу различные продукты, которые помогут организму не только насытиться, но и получить как можно больше полезных веществ.

"Чем шире и разнообразнее будет ваш рацион, чем больше в нем будет видов муки, вариантов выпечки и ассортиментов блюд, тем организму будет лучше", — заявила диетолог.

Ранее японские специалисты рассказали о наиболее полезных видах хлеба. Они утверждают, что полезнее всего употреблять в пищу черный, ржаной и овсяный хлеб.