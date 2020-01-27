Ученые из Японии выяснили, употребление какого вида хлеба способствует снижению риска развития инфаркта. Специалисты провели исследования.
Добровольцы, принимавшие участие в исследовании, были разделены на несколько групп. Они включали в рацион различные виды хлеба. В результате выяснилось, что для здоровья больше всего полезны следующие виды хлеба:
Это связано с тем, что именно в этих видах хлеба содержатся:
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