Японские специалисты рассказали о наиболее полезных видах хлеба

Ученые из Японии выяснили, употребление какого вида хлеба способствует снижению риска развития инфаркта. Специалисты провели исследования.

Добровольцы, принимавшие участие в исследовании, были разделены на несколько групп. Они включали в рацион различные виды хлеба. В результате выяснилось, что для здоровья больше всего полезны следующие виды хлеба:

черный;

ржаной;

овсяный.

Это связано с тем, что именно в этих видах хлеба содержатся: