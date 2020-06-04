Иммунитет к COVID-19 сохраняется около года

Доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин заявил, что у людей, которые переболели коронавирусом, сохраняется риск повторного заражения.

По словам эксперта, антитела человека, переболевшего COVID-19, не дают вирусу снова попасть в организме. Но через год после перенесенного заболевания их количество уменьшается, поэтому человек снова может заразиться.

Также специалист отметил, что вакцина от COVID-19 будет действовать в течение года.

Ранее медики из немецкой клиники Charite пришли к выводу, что люди, которые когда-то болели какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19.﻿

Эпидемиолог Александр Семенов заявил, что лучше всего антитела вырабатываются у пациентов, у которых коронавирус протекает в средне-тяжелой форме. У людей, которые переболели в легкой или тяжелой форме антитела не образуются или образуются в недостаточном количестве.﻿