Эпидемиолог рассказал, у кого лучше вырабатываются антитела к COVID-19

Эпидемиолог Александр Семенов заявил, что лучше всего антитела вырабатываются у пациентов, у которых коронавирус протекает в средне-тяжелой форме.

У людей, которые переболели в легкой или тяжелой форме антитела не образуются или образуются в недостаточном количестве.

По мнению эпидемиолога, введение антител пациентам, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, не эффективно. Это связано с тем, что данный способ лечения нужно использовать на ранней стадии заболевания.

Напомним, что в июне для жителей Московской области проводится бесплатное тестирование на наличие антител к COVID-19. Анализы можно сдавать с 15 июня. Для региона приобретены экспресс-тесты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что люди, которые когда-то болели какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19. К выводу пришли медики из немецкой клиники Charite на основании анализа Т-лимфоцитов, в которых содержатся "иммунные ответы" на вирусы.