Борис Джонсон назвал причину тяжелого течения у него COVID-19

Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал причину тяжелого течения у него COVID-19 — это избыточный вес.

Об этом пишет The Times.

Худые люди лучше справляются с коронавирусом

По данным газеты, Джонсон сказал своим советникам, что "худые люди" лучше справляются с коронавирусом и принял решение начать кампанию против ожирения среди населения Великобритании. По сообщениям британских СМИ, Джонсон "одержим" идеей убедить британцев ездить на велосипеде на работу. Теперь он уже не будет критиковать налог на продукты с повышенным содержанием сахара.

До госпитализации Джонсон весил 111 килограммов при росте 175 сантиметров, сообщает Daily Mail. Его индекс массы тела (ИМТ) был 36, ИМТ выше 30 указывает на ожирение.

Люди с ожирением чаще госпитализируются и умирают

В Великобритании ожирением страдает каждый третий взрослый британец. Исследование, опубликованное в Глазго (Шотландия) на прошлой неделе, пришло к выводу, что люди с ожирением, заболевая "ковидом", госпитализируются в два раза чаще. Исследователи из Оксфордского университета в Англии, между тем, обнаружили, что патологически страдающие ожирением люди в три раза чаще умирают от коронавирусной инфекции, чем люди с нормальным весом.

Диабет — фактор риска при коронавирусе

Согласно официальным данным, четверть смертей от коронавируса в Соединенном Королевстве составили пациенты с диабетом, который часто связан с ожирением. Из 22 332 пациентов, которые умерли от коронавируса в Соединенном Королевстве с 31 марта, когда начали публиковаться данные о других заболеваниях, около 26 процентов имели диабет.

Медики утверждают, что высокий уровень сахара в крови может ослабить иммунную систему, и организм борется с вирусами, такими как коронавирус, медленнее.

Борис Джонсон был госпитализирован 5 апреля в лондонскую больницу Сент-Томас, выписан 12 апреля.

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