Врачи назвали самые опасные заболевания при коронавирусе

Врачи выяснили, что более 50% пациентов с подтвержденным коронавирусом имеют одно или несколько хронических заболеваний. Смертельные случаи среди таких пациентов почти на 40% выше нормы.

Согласно данным проведенного исследования, смертность людей, страдающих деменцией, на 39% выше средней. Также в группе риска находятся пациенты с ожирением (среди них смертельные случаи наблюдаются на 37% чаще).

Среди людей, у которых есть проблемы с сердцем, смертность на 31% выше.

"На риск заражения коронавирусом и вероятность смертельного исхода также влияют такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек", сообщили врачи.

Активные курильщики составляют менее 10% среди пациентов с коронавирусом, но в процентном соотношении доля курящих среди россиян несколько больше этой цифры.

Напомним, что на данный момент в мире зарегистрировано более 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. 224 тысячи человек скончались.