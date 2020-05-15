В Бурятии выявили первый случай повторного заражения коронавирусом

Жительница Бурятии, которая недавно вылечилась от коронавирусной инфекции, снова попала в больницу с подозрением на коронавирус. Врачи пока не выяснили причину заражения, но сообщается, что сейчас заболевание у пациентки протекает в более тяжелой форме.

"У нас есть один случай, когда пациентку выписали с двумя отрицательными результатами, но через 16 дней у нее снова появились симптомы острого респираторного заболевания. У нее взяли анализ на коронавирус, и он показал положительный результат. Женщина снова госпитализирована", — сообщила главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

Специалист также добавила, что сейчас заболевание протекает в более тяжелой форме и с пневмонией. Причину повторного заболевания на данный момент выявить не удалось.

Медики пытаются выяснить, является ли это повторным заражением или это все же рецидив той инфекции, которая у нее была.

Ранее врачи рассказали, как кожа сигнализирует о заражении COVID-19.