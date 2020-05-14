Врачи рассказали, как кожа сигнализирует о заражении COVID-19

Испанские дерматологи в процессе работы с более 300 пациентами, зараженными коронавирусом, обнаружили группы симптомов со стороны кожи.

Как кожа реагирует на COVID-19?

Врачи выяснили, что кожа может разными способами реагировать на коронавирус.Так, у 19% пациентов изменения на коже напоминали обморожение. Данный симптом наблюдался у людей, у которых заболевание протекало в легкой форме.

Такая реакция проходила в течение 12-20 дней. У 9% обследованных на теле были распространены везикулярные высыпания. Данный симптом появлялся при умеренном течение заболевания, при котором у пациента были кашель и лихорадка.

У 19% пациентов проявлялись симптомы "крапивницы". Эти высыпания на коже вызывали зуд и шелушение. "Крапивница" наблюдалась у пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме.

Самым опасным кожным симптомом у заболевших является некроз. Обычно он развивается на пальцах верхних и нижних конечностей, около носа, ушей и подбородка.