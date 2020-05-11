Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

В Минздраве назвали способы профилактики коронавируса

Здоровье

Директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева перечислила способы профилактики коронавирусной инфекции.

В первую очередь нужно ограничить личные контакты с людьми, у которых есть признаки ОРВИ. Людям пожилого возраста нужно соблюдать режим самоизоляцииГражданам, у которых имеются хронические заболевания, нужно быть на связи со своим лечащим врачом.

Кроме того, Наталья Мокрышева рекомендует советует соблюдать режим сна и питания. Кроме того, следует заниматься спортом, например, выполнять каждое утром комплекс физических упражнений.

В случае если граждане не будет соблюдать ограничительные меры, то может начаться вторая волна коронавируса.

Напомним, что в Москве и Санкт-Петербурге вводится масочный режим: граждане обязаны на прогулке и в общественном транспорте надевать средства индивидуальной защиты.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  три медика в Санкт-Петербурге скончались от коронавируса.

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы covid-19 коронавирус профилактика наталья мокрышева меры профилактики
Новости Все >
В Минздраве назвали способы профилактики коронавируса
Прокуратура взяла на особый контроль дело о пожаре в хосписе
Армия США нуждается в браслете, определяющем COVID-19
В Вологодской области паводок пошел на спад
Вице-мэра Новороссийска уволили за шашлыки на майские праздники
Салонам красоты не разрешат проводить процедуры с лицом
Археологи обнаружили в центре Европы "мертвую зону"
Во время оформления ДТП в Ингушетии погиб полицейский
В Волгограде суд арестовал сотрудника Следственного комитета
Синоптик рассказал о погоде в Москве после майских праздников
Последние материалы
Прокуратура взяла на особый контроль дело о пожаре в хосписе
Армия США нуждается в браслете, определяющем COVID-19
В Вологодской области паводок пошел на спад
Вице-мэра Новороссийска уволили за шашлыки на майские праздники
Коронавирус — предт﻿еча второго пришествия Греты Тунберг
Салонам красоты не разрешат проводить процедуры с лицом
Археологи обнаружили в центре Европы "мертвую зону"
Во время оформления ДТП в Ингушетии погиб полицейский
В Волгограде суд арестовал сотрудника Следственного комитета
Синоптик рассказал о погоде в Москве после майских праздников
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Николай Михальченко: Конвенция Монтрё будет отменена
Военные новости
Николай Михальченко: Конвенция Монтрё будет отменена
Общество
Работающим пенсионерам могут снизить пенсии
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Любовь Степушова Коронавирус показал, чего стоит суверенитет России Любовь Степушова Игорь Буккер Кто пытается украсть у нас Великую Победу? Игорь Буккер Василий Амирджанов Гитлер в героях войны и "Скакалки Победы" Василий Амирджанов
Комментарии
Пропускная системы вычислит неплательщиков налогов
В США полицейский арестовал 6-летнюю девочку
Подводные пули - новинка в оснащении спецназа США
Военный парад 9 мая 2020 года в Минске - это вызов или подвиг?
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Пропускная системы вычислит неплательщиков налогов
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Азербайджане начались реформы. Или это их видимость?
Военный парад 9 мая 2020 года в Минске - это вызов или подвиг?
Пропускная системы вычислит неплательщиков налогов
"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Военный парад 9 мая 2020 года в Минске - это вызов или подвиг?
Названо условие для возвращения Донецка и Луганска в состав Украины
Вакцина от коронавируса может не оправдать ожидания человечества
Крымский тренер MMA избил продавщицу из-за замечания про маску
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Лукашенко ответил тем, кто его осуждает
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ