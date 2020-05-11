В Минздраве назвали способы профилактики коронавируса

Директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева перечислила способы профилактики коронавирусной инфекции.

В первую очередь нужно ограничить личные контакты с людьми, у которых есть признаки ОРВИ. Людям пожилого возраста нужно соблюдать режим самоизоляции. Гражданам, у которых имеются хронические заболевания, нужно быть на связи со своим лечащим врачом.

Кроме того, Наталья Мокрышева рекомендует советует соблюдать режим сна и питания. Кроме того, следует заниматься спортом, например, выполнять каждое утром комплекс физических упражнений.

В случае если граждане не будет соблюдать ограничительные меры, то может начаться вторая волна коронавируса.

Напомним, что в Москве и Санкт-Петербурге вводится масочный режим: граждане обязаны на прогулке и в общественном транспорте надевать средства индивидуальной защиты.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что три медика в Санкт-Петербурге скончались от коронавируса.