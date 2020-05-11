Директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева перечислила способы профилактики коронавирусной инфекции.
В первую очередь нужно ограничить личные контакты с людьми, у которых есть признаки ОРВИ. Людям пожилого возраста нужно соблюдать режим самоизоляции. Гражданам, у которых имеются хронические заболевания, нужно быть на связи со своим лечащим врачом.
Кроме того, Наталья Мокрышева рекомендует советует соблюдать режим сна и питания. Кроме того, следует заниматься спортом, например, выполнять каждое утром комплекс физических упражнений.
В случае если граждане не будет соблюдать ограничительные меры, то может начаться вторая волна коронавируса.
Напомним, что в Москве и Санкт-Петербурге вводится масочный режим: граждане обязаны на прогулке и в общественном транспорте надевать средства индивидуальной защиты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что три медика в Санкт-Петербурге скончались от коронавируса.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.