В Санкт-Петербурге подтвердили смерть трех медицинских работников от коронавируса нового типа. Специальная комиссия установила, что медики заразились при выполнении рабочих обязанностей.
Городской комитет по здравоохранению сообщил, что жертвами COVID-19 стали два врача Александровской больницы и медсестра Госпиталя для ветеранов войн.
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Утром 7 мая задержали красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. В очередной раз — и каждый раз о проблемах бизнесмена сообщает пресса всей страны.