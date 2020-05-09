Три медика в Санкт-Петербурге скончались от коронавируса

В Санкт-Петербурге подтвердили смерть трех медицинских работников от коронавируса нового типа. Специальная комиссия установила, что медики заразились при выполнении рабочих обязанностей.

Городской комитет по здравоохранению сообщил, что жертвами COVID-19 стали два врача Александровской больницы и медсестра Госпиталя для ветеранов войн.