Медики перечислили вредные привычки россиян на самоизоляции

Россиянам, которые находятся на самоизоляции, нужно следить за своим питанием. Особенно это относится к тем, у кого имеются хронические заболевания.

"Особенно не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, также нужно отказаться от употребления пищи в ночное время, иначе это может привести к печальным последствиям", — предупреждают медики.

По словам специалистов, на фоне неправильного образа жизни у человека могут развиться:

ожирение;

сахарный диабет;

сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, у человека может ухудшиться гормональный фон, а также повыситься риск развития атеросклероза и деменции.

Иммунолог Анатолий Устющев добавил, что привычка много времени проводить за компьютером тоже опасно для здоровья. Малоподвижный образ жизни повышает риск инфаркта, инсульта и развития онкологических болезней.

"Нужно регулярно делать разминку", — советует специалист.

Ранее диетолог рассказала об опасности ночных перекусов. В ночное время не рекомендуется употреблять пищу. В этом поможет соблюдение нормального режима сна. Важно стараться засыпать и просыпаться в одно и то же время.