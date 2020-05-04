Россиянам, которые находятся на самоизоляции, нужно следить за своим питанием. Особенно это относится к тем, у кого имеются хронические заболевания.
"Особенно не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, также нужно отказаться от употребления пищи в ночное время, иначе это может привести к печальным последствиям", — предупреждают медики.
По словам специалистов, на фоне неправильного образа жизни у человека могут развиться:
Кроме того, у человека может ухудшиться гормональный фон, а также повыситься риск развития атеросклероза и деменции.
Иммунолог Анатолий Устющев добавил, что привычка много времени проводить за компьютером тоже опасно для здоровья. Малоподвижный образ жизни повышает риск инфаркта, инсульта и развития онкологических болезней.
"Нужно регулярно делать разминку", — советует специалист.
Ранее диетолог рассказала об опасности ночных перекусов. В ночное время не рекомендуется употреблять пищу. В этом поможет соблюдение нормального режима сна. Важно стараться засыпать и просыпаться в одно и то же время.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.