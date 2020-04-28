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Источник Правда.Ру

Диетолог рассказала об опасности ночных перекусов

Здоровье

Во время режима самоизоляции, который сейчас многие вынуждены соблюдать россияне, может произойти сбой пищевого поведения.

С чем это связано?

Во многом это объясняется тем, что у человека нет возможности заниматься привычными делами, кроме того, у него сбивается режим сна. Также человек испытывает стресс и на фоне этого может начать больше есть.

"Самыми опасными являются ночные перекусы. В ночное время не рекомендуется употреблять пищу. В этом поможет соблюдение нормального режима сна. Важно стараться засыпать и просыпаться в одно и то же время. Вернуться в нормальный график бодрствования можно как медикаментозным, так и бытовым методами", — сообщила врач-диетолог Лидия Ионова.

Нормализация же сна будет положительно отражаться и на пищевом поведении, а также на иммунитете, что особенно актуально в период эпидемии коронавируса.

Расстройство пищевого поведения, например, ночные перекусы, негативно отразится как на фигуре, так и на иммунитете. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как не растолстеть во время самоизоляции.

Темы самоизоляция врач-диетолог правильное питание
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Диетолог рассказала об опасности ночных перекусов
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