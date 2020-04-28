Во время режима самоизоляции, который сейчас многие вынуждены соблюдать россияне, может произойти сбой пищевого поведения.
Во многом это объясняется тем, что у человека нет возможности заниматься привычными делами, кроме того, у него сбивается режим сна. Также человек испытывает стресс и на фоне этого может начать больше есть.
"Самыми опасными являются ночные перекусы. В ночное время не рекомендуется употреблять пищу. В этом поможет соблюдение нормального режима сна. Важно стараться засыпать и просыпаться в одно и то же время. Вернуться в нормальный график бодрствования можно как медикаментозным, так и бытовым методами", — сообщила врач-диетолог Лидия Ионова.
Нормализация же сна будет положительно отражаться и на пищевом поведении, а также на иммунитете, что особенно актуально в период эпидемии коронавируса.
Расстройство пищевого поведения, например, ночные перекусы, негативно отразится как на фигуре, так и на иммунитете.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как не растолстеть во время самоизоляции.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.