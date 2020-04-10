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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Игорь Буккер

Лайфхак: как не растолстеть во время самоизоляции

Здоровье

Несколько простых, но очень полезных советов на время самоизоляции, которые остаются актуальными всегда.

Физическая нагрузка

В настоящее время заниматься физической активностью лучше каждый день. В принципе никто не против делать ежедневную зарядку, но порой действительно не хватает на это времени, а чаще просто сил. Приходится либо сокращать время занятий, либо отказываться. Поэтому некоторые тренеры рекомендует заниматься физкультурой хотя бы три-четыре раза в неделю. Кстати, для тех, кто самоизолировался, эксперты ВОЗ рекомендуют 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.

Вполне можно обойтись без наставника. В Сети выложено большое количество видеороликов. Можно найти упражнения как на отдельные проблемные места, так и для нагрузки на все группы мышц. Если, несмотря на это, вы все же испытываете сложности, утром, днем и вечером делайте приседания и отжимайтесь столько раз, сколько сможете. Главное, не переусердствовать!

Между прочим, японские медики еще в конце 1980-х годов установили, что наш "мотор" — сердце легче переносит нагрузки после восхода солнца, а не рано утром.

Режим питания

Принимать пищу лучше всего в привычном режиме. По-прежнему мало кто покушается на "дедовский" принцип:

  • завтрак съешь сам,
  • обед раздели с товарищем,
  • ужин отдай врагу.

Из-за недостаточной физической активности постарайтесь уменьшить объем своей порции. Не пугайтесь: 10 % — примерно одна ложка гарнира.

Совсем голодать не стоит. Тем более, что витамины и некоторые продукты помогают укрепить иммунитет в борьбе с вирусом. Ослабленный голоданием организм на такой подвиг не способен. Важно: есть необходимо мало, но вкусно!

Между приемами пищи каждые четверть часа можно выпивать по два-три глотка теплой воды. Немногим теплее комнатной температуры. В этом случае случайно попавшие в ваш организм вирусы и бактерии просто не успеют проникнуть внутрь клеток. Их смоет в желудочно-кишечный тракт, а желудочный сок содержит соляную кислоту, которую редко какой паразит сможет пережить.

Больше жуешь — дольше живешь

Поскольку гормоны насыщения вырабатываются примерно к 15-й минуте с начала приема пищи, ее следует более тщательно пережевывать. Тут сразу открывается несколько позитивных моментов:

  • медленное поступление гарантирует, что ваш мозг воспримет сигнал насыщения еще до того, как вы съедите половину своей порции;
  • измельченные зубами продукты не травмируют слизистую пищевода.

Чтобы лишний раз не бегать в магазин, диетологи позволяют запастись продуктами длительного срока хранения:

  • замороженные продукты;
  • консервы;
  • орехи;
  • сухофрукты.

Необходимо исключить:

  • сосиски и колбасы;
  • жареную картошку и чипсы;
  • печенье;
  • молочные десерты.

Сидя за компьютером или перед телевизором, лучше не ешьте ничего. Тем более чипсы, также не грызите семечки. Достаточно прихватить с собой бутылочку питьевой воды.

Как быть с кофе?

Работа на удаленке или просмотр фильмов вызывает у некоторых потребность в любимом напитке. Кофеманам напоминаем, что большое количество чашек кофе способствует вымыванию кальция. Для восстановления нормального баланса достаточно выпить стакан молока или скушать несколько ломтиков сыра.

Темы диета советы лайфхак карантин физкультура
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