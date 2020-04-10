Несколько простых, но очень полезных советов на время самоизоляции, которые остаются актуальными всегда.
В настоящее время заниматься физической активностью лучше каждый день. В принципе никто не против делать ежедневную зарядку, но порой действительно не хватает на это времени, а чаще просто сил. Приходится либо сокращать время занятий, либо отказываться. Поэтому некоторые тренеры рекомендует заниматься физкультурой хотя бы три-четыре раза в неделю. Кстати, для тех, кто самоизолировался, эксперты ВОЗ рекомендуют 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.
Вполне можно обойтись без наставника. В Сети выложено большое количество видеороликов. Можно найти упражнения как на отдельные проблемные места, так и для нагрузки на все группы мышц. Если, несмотря на это, вы все же испытываете сложности, утром, днем и вечером делайте приседания и отжимайтесь столько раз, сколько сможете. Главное, не переусердствовать!
Между прочим, японские медики еще в конце 1980-х годов установили, что наш "мотор" — сердце легче переносит нагрузки после восхода солнца, а не рано утром.
Принимать пищу лучше всего в привычном режиме. По-прежнему мало кто покушается на "дедовский" принцип:
Из-за недостаточной физической активности постарайтесь уменьшить объем своей порции. Не пугайтесь: 10 % — примерно одна ложка гарнира.
Совсем голодать не стоит. Тем более, что витамины и некоторые продукты помогают укрепить иммунитет в борьбе с вирусом. Ослабленный голоданием организм на такой подвиг не способен. Важно: есть необходимо мало, но вкусно!
Между приемами пищи каждые четверть часа можно выпивать по два-три глотка теплой воды. Немногим теплее комнатной температуры. В этом случае случайно попавшие в ваш организм вирусы и бактерии просто не успеют проникнуть внутрь клеток. Их смоет в желудочно-кишечный тракт, а желудочный сок содержит соляную кислоту, которую редко какой паразит сможет пережить.
Поскольку гормоны насыщения вырабатываются примерно к 15-й минуте с начала приема пищи, ее следует более тщательно пережевывать. Тут сразу открывается несколько позитивных моментов:
Чтобы лишний раз не бегать в магазин, диетологи позволяют запастись продуктами длительного срока хранения:
Необходимо исключить:
Сидя за компьютером или перед телевизором, лучше не ешьте ничего. Тем более чипсы, также не грызите семечки. Достаточно прихватить с собой бутылочку питьевой воды.
Работа на удаленке или просмотр фильмов вызывает у некоторых потребность в любимом напитке. Кофеманам напоминаем, что большое количество чашек кофе способствует вымыванию кальция. Для восстановления нормального баланса достаточно выпить стакан молока или скушать несколько ломтиков сыра.
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