Собянин заметил изменение отношения москвичей к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что у москвичей изменилось отношение к коронавирусной инфекции. По его наблюдениям, жители столицы изначально относились гораздо серьезнее к угрозе, чем сейчас.

По мнению градоначальника, это связано с тем, что москвичи психологически устали от введенных ограничительных мер.