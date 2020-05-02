Мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что у москвичей изменилось отношение к коронавирусной инфекции. По его наблюдениям, жители столицы изначально относились гораздо серьезнее к угрозе, чем сейчас.
По мнению градоначальника, это связано с тем, что москвичи психологически устали от введенных ограничительных мер.
"Когда тебе говорят, что опасность, опасность, и об этом говорят уже не одну неделю, ты просто устаешь от этого, и тебе хочется верить, что все уже закончилось, ведь если посмотреть по сторонам — ничего не происходит", — пояснил Собянин.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.