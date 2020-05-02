Большинство результатов лабораторных тестов на COVID-19 ложные

Только 30% лабораторных тестов на коронавирус дают достоверный результат. Существуют лаборатории, где этот показатель доходит до 40%. Однако почти 60% тестов предоставляют недостоверные сведения.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, в России есть только семь лабораторий, где точно определяют коронавирус в 98% случаев.