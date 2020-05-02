Только 30% лабораторных тестов на коронавирус дают достоверный результат. Существуют лаборатории, где этот показатель доходит до 40%. Однако почти 60% тестов предоставляют недостоверные сведения.
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, в России есть только семь лабораторий, где точно определяют коронавирус в 98% случаев.
"Но есть и такие, где процент подтверждений бывает и 30%, и 40%, а остальные оказываются недостоверными. Вот здесь приходится еще работать", — отметила Попова.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.