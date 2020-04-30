За сутки в больницу в Коммунарке поступило 70 пациентов

Главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook о том, что на данный момент там проходят лечение 540 человек.

За минувшие сутки в больницу поступило еще 70 больных.

"Случилась эпидемия — врач собрался и пошел работать", — пишет Проценко.

У 532 человек установлена пневмония, у 337 пациентов подтвержден коронавирус, 161 человек получает кислородную поддержку.

Находятся в реанимации 49 пациентов, 26 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В основном это пациенты в возрасте старше 61 года.

За минувшие сутки в Москве скончались 65 человек. В общей сложности в столице зарегистрировано 50 646 случаев коронавируса, 4610 человек вылечились.

Ранее "Правда.Ру" писала о разработке российских вакцин от коронавируса. Отечественные вакцины от коронавируса, в частности, намерены представить компания "Биокад" (испытания на лабораторных животных должны начаться в конце апреля), а также ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".