В Китае протестировали вакцину против коронавируса на обезьянах.

О том, как обстоят дела в России с разработкой вакцины от коронавируса, рассказала кандидат биологических наук, сотрудник института общей генетики РАН Фридман Марина.

"Вакцину тестируют именно на макаках потому, что рецептор вирусный больше всего подходит. На них и саму болезнь пытаются моделировать.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству упростить порядок, сократить необходимый срок проведения доклинических и клинических исследований, а также саму процедуру регистрации препаратов для профилактики заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. В их число входит и коронавирусная инфекция. В то же время поручение предусматривает обеспечение мониторинга эффективности и безопасности вакцин.

Отечественные вакцины от коронавируса, в частности, намерены представить компания "Биокад" (испытания на лабораторных животных должны начаться в конце апреля), а также ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор". В ГНЦ уже провели доклинические испытания, приступить к первой фазе КИ планируют в мае.

"Вектор" уже набрал группу добровольцев. В других странах тоже скоро начнутся испытания вакцины.

В Германии начинается тестирование вакцины против коронавируса на 200 добровольцах", — сообщила эксперт.