В Китае протестировали вакцину против коронавируса на обезьянах

В Китае прошли первые испытания вакцины от коронавируса на грызунах и обезьянах. Как сообщается в научной статье, китайские ученые смогли разработать вакцину под названием PiCoVacc.

PiCoVacc — интегрированная вакцина, под воздействием которой в организме данных животных самостоятельно вырабатываются антитела.

Данные антитела способны справиться с 10 штаммами вируса SARS-CoV-2.

"Вакцина эффективна даже в малых дозах", — сообщили ученые.

Также они отметили, что вакцина полностью и частично защищает обезьян от заражения коронавирусом.

Уже началось пилотное производство новой вакцины. В основу вакцины положены образцы жидкости из легких пациентов из различных стран мира, переболевших коронавирусом.

Ученые отобрали из образцов самые стабильные вирусы, которые и стали "шаблоном" для создания вакцины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай надеется протестировать возможную вакцину от COVID-19 за рубежом, поскольку ученые планируют провести крупномасштабные испытания для проверки ее эффективности.