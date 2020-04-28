Тесты для проверки медиков на иммунитет к COVID-19 поступили в больницы

Медицинские работники столичных больниц проверят себя на наличие иммунитета к коронавирусу. Специальные тесты уже поступили в медицинские организации.

Всего их закуплено 100 тысяч штук.

"Мы постоянно увеличиваем количество людей, которым в обязательном порядке проводится тестирование. Так, был организован скрининг пациентов, поступающих на лечение в неинфекционные стационары. Это делается для того, чтобы не допустить появления и распространения очагов инфекции. Дополнительно началось тестирование медицинских работников экспресс-тестами на наличие иммунитета. Для этого в учреждения города было поставлено порядка 100 тыс. тест-систем", — пояснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что в Москве ежедневно проводится около 25 тысяч тестов на коронавирус. Их делают в первую очередь пациентам с признаками коронавируса, пневмонии и ОРВИ, а также медикам, социальным работникам, полицейским, работникам сферы ЖКХ. Исследования проводят как государственные, так и частные лаборатории.