Медицинские работники столичных больниц проверят себя на наличие иммунитета к коронавирусу. Специальные тесты уже поступили в медицинские организации.
Всего их закуплено 100 тысяч штук.
"Мы постоянно увеличиваем количество людей, которым в обязательном порядке проводится тестирование. Так, был организован скрининг пациентов, поступающих на лечение в неинфекционные стационары. Это делается для того, чтобы не допустить появления и распространения очагов инфекции. Дополнительно началось тестирование медицинских работников экспресс-тестами на наличие иммунитета. Для этого в учреждения города было поставлено порядка 100 тыс. тест-систем", — пояснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее сообщалось, что в Москве ежедневно проводится около 25 тысяч тестов на коронавирус. Их делают в первую очередь пациентам с признаками коронавируса, пневмонии и ОРВИ, а также медикам, социальным работникам, полицейским, работникам сферы ЖКХ. Исследования проводят как государственные, так и частные лаборатории.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.