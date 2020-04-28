Свыше 25 тысяч москвичей каждый день проверяются на COVID-19

Ежедневно москвичи сдают тесты на коронавирус. Их исследуют в государственных и частных лабораториях.

Как сообщает оперативный штаб, ежедневно процедуру проверки проходят более 25 тысяч человек. На 100 тыс. человек приходится более 3,8 тыс. исследований. Проверяют, в первую очередь, тех, у кого есть симптомы коронавируса или ОРВИ, больных пневмонией, а также тех, кто проживает с инфицированным COVID-19 человеком. Тестируют и пациентов неинфекционных больниц, медиков и социальных работников, полицейских и работников сферы ЖКХ.

По показателю на 100 тысяч ежедневных тестов Москва занимает первое место среди всех регионов России.

Между тем, Роспотребнадзор не считает правильным решение снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, сейчас. По мнению главы ведомства Анны Поповой, начать послабление можно будет не раньше 12 мая. Россия прожила два инкубационных периода и, чтобы не потерять полученные результаты, нужно пережить третий. При этом об ослаблении ограничений можно будет говорить только в том случае, если майские праздники россияне проведут дома.