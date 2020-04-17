Более полутора тысяч москвичей вылечились от коронавируса

1517 человек, ранее болевших коронавирусом, полностью поправились. Все они получили отрицательные результаты тестов и выписаны из больниц.

Об этом сообщает оперативный штаб.

"Мы видим, что в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 123 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1517", — пояснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также отметила, что ближайшие недели будут трудными для жителей столицы, так как ожидается пик заболеваемости. Основная нагрузка ляжет на плечи врачей.

"Я благодарю вас за самоотверженность, сплоченность и надеюсь, что наши профессионализм и самоотдача позволят пройти эти испытания. Уверена, что, видя ваш ежедневный подвиг, москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью и безопасности окружающих, и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни. Мы обязательно справимся с тем вызовом, который стоит перед нами. Мы вместе сделаем все, чтобы победить коронавирус", — поблагодарила Ракова медиков.

Напомним, что по состоянию на 16 апреля, в Москве зарегистрировано 16 146 инфицированных.