Власти вынудили москвичей нарушить санитарные правила

Мастер-класс по соблюдению санитарных норм во время эпидемии, который состоялся в Московском метрополитене 15 апреля 2020 года, вызвал много вопросов.

Мэр Москвы и пресс-секретарь президента России, как обычно, нашли объяснения случившемуся и напомнили москвичам о необходимости продолжить "избегать скопления людей".

В магазин за 60 секунд

Соревнование по выписыванию штрафов в самом разгаре. Пользователи Facebook во всю делятся своими впечатлениями. Замечу, что в суждениях блогеров алармизмом и не пахнет. Да и неуместной бравады, отметающей любые запреты, тоже не наблюдается. Это рассказы обычных москвичей, которые, как и все жители столицы, оказались погружены в карантинные обстоятельства.

Наиболее примечательным мне показался рассказ блогера Игоря Маторина, который чуть было не стал обладателем протокола за нарушение режима самоизоляции в десяти метрах от своего подъезда. Он вышел с женой в магазин, который находится в метрах шестидесяти от его дома. Паспорта и пропуска были на руках. Тревожиться было не о чем, как вдруг их остановил полицейский:

"Один молодой мл. сержант, показал пачку протоколов, сказал, "что ему их надо раздать". Отказался смотреть пропуска, (слушать — ред.) объяснения. Сказал, мол, он все понимает, мы обжалуем (протоколы — ред.) и ничего не будет. Спасло то, что у него ручка не писала. Такие дела. Дом на углу 5-й Кожуховской".

На выдумку не похоже. Многие сталкивались с тем, что главным номенклатурным критерием измерения пользы для государства и его граждан являются показатели отчетности. Если и вправду полиции "спустили" план по штрафам, то лучшей агитации против действующей власти не придумали бы даже самые креативные оппозиционеры.

Полицейская эпидемия

После утреннего столпотворения на входах в Московский метрополитен 15 апреля 2020 года, социальные сети запестрели многочисленными фото и видео свидетельствами принуждения граждан к нарушению санитарных норм, которые сами же власти настоятельно рекомендовали соблюдать.

Граждане толпились в очереди в вестибюлях. Видно, что они старались соответствовать требованиям эпидемиологического времени и были в медицинских масках. Соблюдать дистанцию было просто нереально. Нервы, шум, гам и осязаемая перспектива выиграть главный приз "аусвайс-шоу" — COVID-19 в премиальной комплектации.

Обладатели заветных QR-кодов, которые их получили через сайт или приложение к смартфону, быстро покидали полицейский пост. Кто воспользовался сервисом через SMS, задерживался для того, чтобы полицейские сверились с паспортом, вручную на планшете ввели цифровой код и подтвердили подлинность пропуска. Люди иногда тратили в очередях порядка сорока минут.

Когда скапливаются сотни людей, то каждое телодвижение проверяющих создает оттяжку во времени и умножает очередь. Соответственно, сгрудившиеся граждане своей массовостью могут сделать серьезную заявку на новый суточный рекорд прироста заражененных коронавирусом.

Выиграли время

Мэр Москвы Сергей Собянин был сильно огорчен произошедшим. По совокупности затраченных медиа усилий на агитацию граждан сидеть дома, а на улице соблюдать правила безопасности, массовое стояние в очередях, судя по его словам, стало внезапным. Градоначальник сообщил, что необходимо проверять пропуска в автоматизированном режиме:

"Попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей".

Отчего такая просьба не прозвучала до запуска пропускной системы, так и осталось загадкой. Позднее мэр столицы сообщил, что работа налажена, очередей нет, коронавирус будет разбит и победа будет за нами.

Тем не менее, все более странным выглядит тезис о выигранном времени в контексте обнажившихся проблем. Видимо, мэр также своевременно попросил заранее отладить схему регистрации пациентов в больницах, которых привозят в стационар кареты "Скорой помощи". Лютые очереди из машин "Скорой", вероятно — массовая галлюцинация.

Разумеется, что девушка в приемном покое, печатающая одним пальцем на клавиатуре данные о поступившем больном — причина всех бед. Организовать какой-нибудь колл-центр, чтобы принимать сообщения от бригад "Скорой помощи" онлайн и перенаправлять готовую анкету в больницу — это, конечно, задача уровня Григория Перельмана, не меньше.

Москвичи сами виноваты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал возникшую проблему в московском метро естественной:

"Первое утро, гигантский город, естественно, это не может быть совсем гладко".

Высокопоставленный чиновник полагает, что мэрия и МВД, работая в тесном взаимодействии, отдают себе отчет, что "необходимо наработать определенный алгоритм действий", а сейчас "происходит отладка":

"Это плохо, опасно, очень нежелательно и это то, что сейчас старается предотвратить руководство Москвы".

Дмитрий Песков напомнил, что в введении пропускной системы виноваты сами москвичи, которые "не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции".

Все верно. Шашлыки, прогулки и неадекватное поведение действительно приблизили момент затягивания административного жгута. Вот только, странно получилось, что армия московских чиновников и МВД на фоне "выигранного времени" как-то не нашли способ заранее обкатать схемы действий, как это происходило при организации крупных спортивных или других массовых мероприятий.

Примечательно, если граждане ведут себя как-то неспортивно по отношению к правилам, то им полагаются штрафы и немалые. Когда же власти демонстрируют свою неподготовленность к своим же инициативам, то к ним не придет тот младший сержант с кипой протоколов, которые ему "надо раздать".

Матрица вертикали

Напомню, в Китае коронавирусная беда разразилась еще в конце 2019 года. Полного понимания, что за зверь этот COVID-19, как не было, так и нет. Как должны были быть организованы полицейские мероприятия, картина была очевидна. О ней в России говорили все последние месяцы, в том числе и высокопоставленные чиновники. То есть время для подумать было с лихвой.

Пока власти латают бреши в коронавирусной обороне Москвы, как-то стихли даже самые активные поставщики новостей из Государственной думы. Столько уже всевозможных "Лидеров России", а подсказать, как организовать пропускной режим в столице с соблюдением санитарных требований, оказалось некому.

По медицинской части коронавирусных "цыплят" посчитают по осени. Управленческие и стратегические моменты, которые сейчас реализуются на ходу и впопыхах в контексте тезиса "выигранного времени", уже заметны и о них следует говорить.

Командно-административная система, которая лишает государственную машину важной способности работать по умолчанию, буксует не только в период относительно размеренной жизни, но и вызывает тревогу в форс-мажорных обстоятельствах. Все резонансные проблемы решались с той или иной степенью успешности по одной и той же схеме:

Президент выступил с инициативой — депутаты оживились и поддержали

Молчит президент — депутаты борются с гомосексуалистами и воюют с интернет-мемами

Попросил мэр — МВД обещало подумать, как решить задачу, которая, по идее, должна была быть давно решена по умолчанию

Президент лично распорядился — губернатор выполнил свои непосредственные обязанности.

Когда же происходит сбой, как с очередями в московском метро 15 апреля, то наверно все-таки не стоит воспринимать подобную ситуацию как обкатку или пробный шар. Тем более в разгар смертельной пандемии, когда уже должны быть под рукой четкие алгоритмы действий.

Это все равно, что хирургу с пациентом на операционном столе с раскрытой грудной клеткой, начать знакомиться с азами анатомии и полагать, что после текущей операции может все и наладится с его навыками. Тренироваться на живых людях — все-таки не самый гуманный метод.

Матрица так называемого ручного управления, проецируется на все процессы. Проявляется практически во всем, включая и очереди в метро, и у проходных крупных заводов, и со "Скорыми" у больниц. А журить и штрафовать по-прежнему будут граждан.